Em 10 dias, mais de 200 pessoas procuram por seguro-desemprego

Os efeitos da crise econômica já são sentidos em Assis.

Desde que retomou as atividades presenciais, nos primeiros dias de junho, o Posto de Atendimento ao Trabalhador -PAT- de Assis já agendou e atendeu cerca de 200 trabalhadores em busca do seguro desemprego.

“Esses números são preocupantes”, resume Marcos Felício Samponi, coordenador do órgão na cidade, que funciona no Espaço Cidadania, localizado na avenida Armando Sales de Oliveira, 1.1.70, em frente ao recinto da Associação dos Produtores Rurais de Assis e Região -APRUMAR.

O agendamento para data e horário da entrega da documentação e solicitação do seguro desemprego deve ser feito somente pelo telefone, através do número 3322.5988.

Os documentos necessários são: requerimento do seguro desemprego, revisão de contrato, Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante do saque do FGTS -Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço.

Desempregados devem procurar o PAT levando a Carteira de Trabalho