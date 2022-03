Dupla ‘Irmãs Jacó’ é indicada para o prêmio Inezita Barroso

A dupla sertaneja de Assis ‘Irmãs Jacó’, formada pelas irmãs Iracema e Leordina Barbosa, foi indicada para receber o prêmio ‘Inezita Barroso’, criado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, em reconhecimento aos artistas e projetos de valorização da música sertaneja no país.

Após a comissão de Educação e Cultura, composta de deputados estaduais, analisar uma lista com 70 indicações, as irmãs Jacó foram escolhidas entre os 20 nomes que receberão a comenda na 5ª edição do Troféu Inezita Barroso da Assembleia de São Paulo.

A data da entrega do prêmio ainda não foi divulgada.