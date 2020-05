Duas pessoas com suspeita de COVID são sepultadas em Assis, neste domingo

Além dos três sepultamentos já programados no início da manhã deste domingo, dia 10 de maio, mais duas pessoas, com suspeitas de COVID-19, foram sepultadas no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. Nesses casos, não é permitida sequer a realização de velório.

No período da manhã, por volta das 9 horas, foi sepultado um homem com 70 anos de idade.

No período da tarde, por volta das 15 horas, aconteceu o sepultamento de um outro homem de 56 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis.

Em razão das suspeitas, os funcionários do Cemitério Municipal atuaram com roupas especiais e equipamentos de proteção para não haver qualquer risco.

Poucos familiares acompanharam o sepultamento à distância.

Nos dois casos, as autoridades sanitárias e os familiares aguardam o resultado dos exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz.

Aos familiares, nossos sentimentos!

Coveiros trabalham com proteção especial