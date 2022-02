Duas assisenses dividem prêmio de R$ 70 mil do Hiper Saúde Bauru

Mais um final de semana com prêmios do Hiper Saúde Bauru para Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 20 de fevereiro, duas assisenses dividiram o terceiro prêmio, avaliado em R$ 70 mil.

Jeane Prado de Souza, moradora da vila Ribeiro, e Maria Lúcia Buzzo, que mora no bairro CECAP e adquiriu sua cartela no Hipermercado Amigão com o vendedor Márcio, foram as contempladas no terceiro sorteio, que dava direito a um veículo Hyundai HB20, Sensei, 1.0 e tinha sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$ 70 mil. Com isso, na divisão, cada uma das assisenses receberá R$ 35 mil em sua conta bancária.

GIRO – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, mais dois prêmios para a região de Assis.

Luci Diniz Bermejo, moradora da vila Souza, comprou o seu Certificado de Participação do Hiper Saúde Bauru no Hipermercado Amigão e ganhou R$ 1 mil ao ser sorteada na 13ª rodada.

Edvaldo José Mendonça, que mora na vila Gamon, em Paraguaçu Paulista, foi o sorteado na 25ª rodada e também recebeu R$ 1 mil.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Acompanhe, abaixo, os prêmios do sorteio no próximo domingo, dia 27 de fevereiro.