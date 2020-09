Dois sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Os dois acontecerão no período da tarde.

A pastora Giselda Maria dos Santos, de 40 anos, que atuava na Igreja do Evangelho Quadrangular da vila Operária, na rua Cambuí, será sepultada às 14 horas. Moradora da rua Doutora Ana Barbosa, ela está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Logo depois, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Marcos Antônio Fogagnoli, de 63 anos, morador da rua Santa Cruz, no bairro Bonfim. O velório ocorre na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30.

Em Tarumá, será sepultado o senhor Alencar de Campos, de 85 anos, que morava na rua Piorini. O corpo está no Velório Municipal e ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Na cidade de Pedrinhas Paulista, em horário a ser definido pela família, será sepultada a senhora Antonieta Begnatoro, de 87 anos, moradora da rua Hortência. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!