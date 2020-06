Dois sepultamentos em Assis nesta sexta-feira, 12 de junho

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 12 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o jovem Renan Thimoteo, de 23 anos, que morreu em sua residência, na rua Duarte Carlos Aparecido Rodrigues, no Jardim Santa Clara. A suspeita é que ele tenha sido vítima de infarto. O velório acontece no próprio Cemitério Municipal.

Também no período da manhã, em horário a ser definido pela administração do cemitério municipal, será sepultada a senhora Maria de Jesus Pereira Furlaneto, que era abrigada em unidade asilar. Não haverá velório.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!