Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 25 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a funcionária pública municipal Adelina Ferreira da Silva, de 54 anos, que trabalhava no ESF da vila Glória, no Conjunto Habitacional Assis IV. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento acontecerá às 14 horas.

Evana Luíza Melo Garcia Barbosa, de 51 anos, que morreu na cidade de Praia Grande, estará sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!