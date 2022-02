Dois sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado José Augusto Marchi, conhecido como ‘Batata do Porão’, de 63 anos. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor André Boleta, de 79 anos, que morava na rua Pinheiro Machado, na vila Operária. O velório ocorre na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!