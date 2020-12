Dois sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 10 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã acontece o sepultamento da senhora Maria Teodoro Alves, de 70 anos de idade, que morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis.

A senhora Fátima Marques do Vale, de 64 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Na tarde desta quarta-feira, dia 9, ocorreu o sepultamento da senhora Nanci Ribeiro da Silva, de 66 anos, que morreu na Santa Casa de Paraguaçu Paulista.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!