Dois sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 3 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado Claudinei Antônio Felício, de 46 anos de idade, que morava na rua Reinaldo Pires, na Vila dos Comerciários. O corpo está na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

A senhora Maria Inês Chiconelo, de 80 anos, antiga moradora da vila Operária, na avenida Siqueira Campos, morreu no Hospital Regional de Assis no início da manhã. A família ainda não tem informações sobre velório e horário do sepultamento.

ONTEM – Na tarde desta quarta-feira, dia 2 de setembro, também aconteceu no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, o sepultamento de Adilson Mendes da Silva, de 49 anos, que morava na rua Antônio Serapião Figueiredo.