Diretor sindical denuncia abuso em cobrança de novo pedágio

“Essa cobrança de tarifa no pedágio entre Assis e Paraguaçu, sem a execução de qualquer melhoria significativa na rodovia é um verdadeiro escárnio. É uma ofensa à inteligência da população regional”. O desabafo do diretor do Sindicato dos Bancários de Assis e Região, Hélio Paiva Mattos, que não esconde sua indignação com a cobrança de tarifa para trafegar entre esses dois municípios, encontra eco na maioria dos milhares de motoristas e motociclistas que passam diariamente pela rodovia Maníllio Gobbi.

Mattos lembra que “ Os trabalhadores e usuários arcarão com mais custo diário que representará, ao final do mês, uma queda na sua renda familiar”, explica.

Todos os trabalhadores de todas categorias e produtores rurais serão prejudicados quando a praça de pedágio entrar em operação.

No entanto, o que deixa o dirigente mais revoltado é o fato de a concessionária ter sido escolhida em janeiro, no mega leilão realizado pelo Governo de São Paulo, e não ter executado sequer as obras de duplicação entre Assis e Paraguaçu Paulista, como foi noticiado.

A concessionária escolhida para administrar a rodovia e realizar a cobrança de tarifa no percurso é a Eixo, que já tem a concessão de outras estradas no país.

O valor da tarifa deverá ser definido nos próximos dias pela Agência de Transporte no Estado de São Paulo, a ARTESP.

Diante de tamanha indignação e revolta, Hélio Paiva Mattos não descarta que o Sindicato dos Bancários se mobilize e, junto com outras entidades, inicie um grande manifesto regional contra a cobrança de pedágio numa rodovia que, segundo ele, continua oferecendo risco de acidentes e comprometendo a segurança dos condutores pela falta de investimentos em melhorias.

“Vamos analisar, juridicamente, o edital de licitação e procurar nossas autoridades políticas regionais para exigir que as melhorias sejam realizadas na rodovia pela concessionária antes da cobrança de tarifa na praça de pedágio”, finalizou o bancário.

De acordo com um cronograma inicial, a cobrança de tarifa pode ter início nos primeiros dias do mês de julho.

SP-284 será pedagiada