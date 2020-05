Direção do HMA emite nota sobre vídeo de médico noticiando 60 demissões

A direção do Hospital e Maternidade de Assis encaminhou uma Nota Pública à direção do JSOL -Jornal da Segunda On Line- a respeito de um vídeo gravado pelo médico ortopedista André Gava e divulgado nas redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 14 de maio.

Durante a gravação, Gava exibe cenas dos corredores e quartos vazios da unidade hospitalar e informa que “60 dos 180 funcionários foram demitidos”.

Eis a Nota Pública da direção do Hospital e Maternidade de Assis:

“O Hospital e Maternidade de Assis, por meio de sua administração, esclarece que o vídeo que circulou ontem (14 de maio) e hoje nas mídias sociais, é de autoria exclusiva do médico que o produziu.

O HMA se reserva no direito de não informar movimentações de seu quadro de pessoal.

Esclarece que todos os setores de produção, comércio ou prestação de serviços, foram afetados economicamente pela pandemia do Coronavírus.

Mas o HMA se mantém a frente de suas atividades, como um hospital de referência na cidade, e preparado para receber os pacientes em todas as modalidades, com sua equipe de médicos, enfermeiros e demais colaboradores que possuem treinamento adequado, em atendimento as recomendações das autoridades de saúde.

Hospital de Maternidade de Assis – Direção