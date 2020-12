Diocese publica nomeação do padre Vicente, que se apresenta domingo na V.O.

A Diocese de Assis publicou nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, a ‘nomeação e provisão’ do padre Vicente Paula Gomes como novo vigário paroquial na vila Operária.

O documento é assinado pelo bispo diocesano Dom Argemiro de Azevedo e pelo chanceler da Cúria, padre Alan da Cruz Joaquim.

“Declaramos instituído, com os direitos e faculdades que competem ao ofício, na forma do Direito Canônico e de acordo com os usos e costumes desta Igreja Particular de Assis, exceto ‘a celebração do Sacramento do Matrimônio, por um período de um ano’, conforme preceito penal do dia 26 de agosto de 2020”, ressalta o documento diocesano de nomeação e provisão.

Nomeado oficialmente, o padre Vicente Paula Gomes assume o posto de vigário na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na vila Operária, neste domingo, dia 13, com celebração presidida pelo pároco, Dom Otacílio Luziano, a partir das 9h30.

Diocese anuncia nomeação de padre Vicente