Dias após ser homenageado, morre o esportista Zé do Pito

Morreu nos primeiros minutos deste sábado, dia 19 de novembro, aos 83 anos de idade, o esportista José Ramos Porte, conhecido pelo apelido de ‘Zé do Pito’.

No domingo, dia 13 de novmebro, no estádio municipal Marcelino de Souza, ele participou da cerimônia de entrega do troféu ao campeão varzeano do Torneio Zé do Pito, realizado em sua homenagem pela Secretaria Municipal de Esportes.

Zé do Pito morreu na Santa Casa de Assis, aos 30 minutos deste sábado, e a declaração de óbito consta como causas do óbito: insuficiência renal e parada cardiorrespiratória.

O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas será levado para Palmital, onde acontecerá o sepultamento às 15 horas.

