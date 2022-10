Dia do servidor público: veja o que está fechado e o que funciona

Nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público.

O Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal informou as repartições públicas que não estarão funcionando nesta data festiva.

FECHA – Paço Municipal, secretarias municipais da Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte, Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, Planejamento, Obras e Serviços permanecem fechadas nesta sexta-feira, dia 28.

Unidades Básicas de Saúde, Estratégias Saúde da Família e Dispensadoras de Medicamentos estarão fechadas nesta sexta-feira, dia 28.

Espaço Cidadania: serviços do PAT -Posto de Atendimento ao Trabalhador-, PROCON e Ministério do Trabalho também não abrem nesta sexta-feira, dia 28.

Conselho Tutelar não funciona em sua sede, mas atende pelo plantão 24 horas, através do telefone 99794-1677.

Fórum, Receita Federal, INSS, Delegacias de Polícia (atende apenas o Plantão Policial).

Poupa Tempo não funciona nesta sexta-feira e nem sábado. Retoma os serviços na segunda-feira, dia 31.

ABRE – Veja o que funciona em Assis nesta sexta-feira, dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público.

Pronto Atendimento Maria Isabel: horário de rotina (das 7 às 19 horas).

UPA: presta atendimento ininterrupto 24 horas.

Coleta de lixo domiciliar e Coleta seletiva serão realizadas normalmente.

Cemitério Municipal da Saudade.

Transporte coletivo segue com atendimento gratuito com todas as linhas, inclusive no domingo, dia 30 de outubro, quando acontece a eleição.

Cartório Eleitoral terá atendimento ao público nesta sexta-feira, das 12 às 18 horas.

Agências bancárias, incluindo a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, atendem normalmente na sexta-feira, dia 28.

As lojas do comércio de Assis funcionam das 9 às 18 horas.

Feira livre funciona normalmente nesta sexta-feira na vila Adileta, sábado (vila Ribeiro) e domingo (Praça Walter Mansolelli).

Restaurante Popular atende normalmente nesta sexta-feira, das 11 às 13 horas, em frente à APRUMAR.

Poupa Tempo não funciona sexta-feira e sábado