Cozinheiro ‘João Galinha’ premia ganhador e agradece colaboradores

Aconteceu na noite deste sábado, dia 22 agosto, pela extração da Loteria Federal, o sorteio de uma rifa que teve como finalidade ajudar financeiramente o cozinheiro João Cruz, o ‘João Galinha’, a pagar as despesas hospitalares e médicas na cirurgia de quadril e colocação de prótese.

O portador do cupom que coincidiu com a centena do primeiro prêmio da loteria da Caixa Econômica Federal, nº 134, foi Elson A. Terra.

Carlão, como está identificado no canhoto do cupom de número 515, foi o contemplado no segundo prêmio e tem direito a à quantia de R$ 300,00

No domingo, Elson terra (foto) já recebeu o prêmio no valor de R$ 1 mil, entregue pelo próprio beneficiado com a arrecadação.

“Quero parabenizar nosso amigo pelo prêmio recebido e fazer um agradecimento todo especial às centenas de amigos que colaboraram, adquirindo um número de nossa rifa. Que Deus abençoe a todos!”, falou o cozinheiro João ‘Galinha’, que já dá os primeiros passos com ajuda de um ‘andador’ e demonstra muita esperança em voltar a andar normalmente nas próximas semanas para poder retornar ao trabalho.

Elson Terra recebeu o prêmio da rifa em prol a João ‘Galinha’