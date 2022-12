COVID em Assis: 560 novos casos na semana, 427 pessoas isoladas, cinco pacientes em UTIs e mais duas mortes

Com a flagrante despreocupação de grande parte da população, que se recusa a adotar as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades de saúde, os números da pandemia da Covid-19 não param de subir em Assis, repetindo o que ocorre no cenário nacional.

Os números do boletim oficial, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta quinta-feira, dia 22 de dezembro, com dados atualizados após uma semana, são alarmantes.

Em sete dias, 1.248 pessoas com sintomas da doença buscaram testes, o que representa uma média diária de 178 usuários nas unidades de saúde atrás de exames.

Desse total, 715 testes foram descartados para a doença, mas 560 pacientes foram positivados para Covid-19 e precisaram por isolamento domiciliar e receber medicação. A média diária de novos casos da doença em Assis saltou de 59 para 80 em apenas uma semana.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram 93.193 notificações, sendo 31.450 exames positivos. Desse total de registros, 30.546 pacientes receberam alta hospitalar ou deixaram o isolamento, sendo considerados ‘recuperados’.

Nesta quinta-feira, de acordo com o boletim divulgado, 427 assisenses estão em quarentena após terem positivado para Covid-19.

O número de pacientes internados em leitos de UTI também aumentou na última semana.

Dois pacientes atendidos pelo SUS foram transferidos para Marília e outros três homens ocupam leitos particulares ou de convênio em hospitais de Assis, totalizando cinco internações em UTI. Nas alas clínicas de enfermaria, tanto SUS como particulares, não há assisense hospitalizado.

Com mais duas mortes nos últimos dias -um homem de 74 anos (dia 10) e um homem de 75 (dia 18), Assis totaliza 477 óbitos por complicações da doença desde o início da pandemia.

VACINA – A Secretaria Municipal da Saúde informa que a vacinação contra Covid-19 em Assis para quem busca 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose acontece diariamente em todas as unidades de saúde onde há salas de vacina, respeitando o horário de atendimento de cada uma delas.

Já a aplicação da 5ª dose, destinada aos idosos com mais de 60 anos que tenham recebido a quarta dose há mais de 120 dias, ocorre apenas na UBS da vila Operária, na rua Antônio Zuardi, ao lado do Corpo de Bombeiros.

A vacinação acontece todos os dias da semana, após às 16 horas, mas há limitação de imunizante. A recomendação é para que o usuário chegue antes das 16 horas e aguarde a entrega das senhas.

Cinco assisenses estão internados em leitos de UTI