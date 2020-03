COVID-19: Assis mantém 35 suspeitos, mas passa a ter três internados

Novo Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Assis com atualização dos casos de COVID-19.

No início da tarde desta quarta-feira, dia 25 de março, a Secretaria da Saúde informou que foram mantidos os 35 casos suspeitos, mas o número de pacientes hospitalizados, que era dois, saltou para três, sendo duas pessoas internadas no Hospital Regional de Assis e uma no Hospital e Maternidade de Assis.

Não foram reveladas as idades desses pacientes hospitalizados.

A Vigilância Epidemiológica informou ter recebido mais um resultado do Adolfo Lutz – o segundo- cuja resultado para o coronavírus também foi negativo, assim como o primeiro.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que não há caso confirmado na cidade, porém os três pacientes internados estão sendo tratados como suspeitos de COVID-19.

Entre as medidas a serem adotadas para evitar a transmissão do coronavírus é preciso manter todos os protocolos de higiene e ficar em casa, principalmente os idosos, que são o principal grupo de risco.

A Secretaria da Saúde informa, também, que as orientações para suspeita de coronavírus, agora, poderão ser feitas por uma Central de Atendimento Telefônico (CAT), que entrou em funcionamento na quarta-feira, e atende das 9h às 12h e das 13h às 15h.

Os atendentes foram capacitados para orientar a população.

Os números de telefones da CAT são:

99615-9570

99821-9004

99814-6519

99757-2515.

Cidade continua com os mesmos 35 casos suspeitos