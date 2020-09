Convenções no final de semana definirão candidaturas a prefeito de Assis

Embora o prazo previsto no calendário da Justiça Eleitoral para a realização de convenções partidárias termine somente na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, Assis deverá conhecer todos os seus candidatos a prefeito neste final de semana, quando a maioria das legendas estará se reunindo oficialmente.

Até o momento, apenas uma candidatura majoritária está lançada: Fernando Quinteiro, do PSD, é candidato a prefeito, tendo como vice o comerciante ‘Valério da Farmácia’, do PL.

Neste sábado, dia 12, o PDT deve ratificar o nome do atual prefeito, José Aparecido Fernandes, como candidato a reeleição, mas continua o impasse sobre o nome do vice.

Diante da impossibilidade jurídica do atual vice, Márcio Aparecido Martins, o ‘Márcio Veterinário’, do PP, começaram as articulações para chegar a um outro nome.

Um nome aprovado no grupo e que chegou a vazar publicamente, na semana passada, do empresário Aref Sabeh, do PSDB, corre o risco de não ser homologado, uma vez que a Direção Estadual da legenda onde Sabeh está filiado ‘suspendeu’ o Diretório Municipal de Assis e a convenção realizada no último sábado, dia 5 de setembro.

O motivo da suspensão teria sido o fato de a direção local ter decidido apoiar o candidato Quinteiro, contrariando um suposto acordo fechado na cúpula estadual de aliança com Aparecido Fernandes.

Sem contar com Sabeh, o PDT pode encontrar uma solução caseira para completar a chapa de Fernandes. Nesse caso, três vereadores aparecem como opção: Gordinho da Farmácia, Professora Dedé e Alexandre Cachorrão, além do ex-vereador Pastor Edinho, liderança no meio evangélico.

Os partidos da coligação que apoiam Fernandes se reúnem neste sábado.

A maioria deles se reunirá em convenção conjunta numa chácara, à margem da avenida Benedito Pires.

O Democratas -DEM- realiza sua convenção no domingo, dia 13, na Câmara Municipal e deve oficializar a candidatura a prefeito do Coronel Adilson Franco. Ainda não há informações sobre quem poderá ser candidato a vice. Uma das opções ventiladas é a ex-vereadora Doutora Ana Santa Ferreira.

Também no domingo, dia 13, de forma virtual, o Partido dos Trabalhadores e o PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, devem confirmar a candidatura a prefeito do professor Pablo Scherrer, tendo como vice o funcionário aposentado da Sabesp, José Aparecido, ‘Zezinho’, que é militante atuante na Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis.

Por fim, o Patriota deve sacramentar a candidatura a prefeito do professor de Economia, Reynaldo Campanatti, que ocupou um importante cargo no Governo Bolsonaro por cerca de três meses.

A campanha eleitoral só poderá ter início após a Justiça Eleitoral conceder o registro das candidaturas.