Contrários a volta de aulas presenciais pedem ao prefeito mudança no decreto

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, dia 30 de setembro, na sede da Apeoesp -Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo- o prefeito de Assis, José Aparecido Fernandes, do PDT, acompanhado da assessora do Paço Municipal, Sônia Spera, debateu o decreto que suspende as aulas presenciais nas redes municipal e estadual de ensino e ouviu críticas dos servidores à possibilidade de retorno às atividades escolares de forma presencial.

Professores da rede pública e privada reclamaram do decreto municipal, publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 28 de setembro.

Para eles, o texto apresenta ‘dubiedade’ e pode permitir, dependendo da interpretação, uma “brecha para as escolas particulares retomarem às aulas presenciais”. De acordo com a professora Dolores Zundt, a assessora do prefeito se comprometeu a refazer a redação do decreto, mas, segundo ela, não ficou claro que o novo texto proibirá o retorno às aulas presenciais na rede privada. Mesmo assim, ela considerou como “avanço” a possibilidade de diálogo com o prefeito para que a categoria pudesse externar sua preocupação com o decreto e reafirmar a posição contrária da categoria ao retorno à sala de aulas antes do fim da pandemia ou a vacinação da população.

Dolores disse ainda que o prefeito Aparecido Fernandes garantiu que as aulas “na rede pública municipal e estadual não voltam a ser presenciais até o final do ano de letivo de 2.020”.

Essa garantia, segundo ele, deve acabar com os comentários de que a Direção Regional de Ensino estaria discutindo a possibilidade de volta às aulas presenciais nos próximos dias.

Reunião aconteceu na Apeoesp de Assis