Concentrado em Limeira, VOCEM está escalado para o jogo em Americana

A delegação do VOCEM está concentrada na cidade de Limeira desde a noite deste sábado e deve seguir para Americana, que fica a uma distância de 26 km, logo após o almoço, onde enfrentará o Rio Branco, no estádio Décio Vitta (foto), às 15 horas, no segundo e decisivo confronto pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

No primeiro duelo, no estádio Tonicão, o ‘Esquadrão da Fé’ venceu por 3 a 0, com gols de Joãozinho Felipe, Klaidher e Raphael Stard.

Por ter vencido pelo placar de 3 a 0, o time de Assis entra em campo com a vantagem de poder sofrer um placar adverso com até dois gols de diferença.

“Abrimos uma boa vantagem, mas não ganhamos nada ainda. Precisamos entrar em campo com a mesma disposição”, alertou o técnico PC, na manhã deste domingo, por telefone, ao Jornal da Segunda On Line.

O único desfalque do time mariano é o lateral esquerdo Gabriel Neves, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo na quarta-feira. Matheus ‘Pitbull’ foi escolhido para a vaga.

Com apenas essa alteração, o VOCEM entrará em campo com: Eugênio Neto; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Matheus ‘Pitbull’; Favela, Paulinho, Kaíque e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ e Joãozinho Felipe.

A Federação Paulista confirmou a equipe que atuará na arbitragem em Americana. Ilbert Estevam da Silva, de 37 anos, apitará a partida, tendo como auxiliares: Edson Rodrigues dos Santos, de 43 anos, e Paulo Cesar Modesto, de 33 anos.

CLASSIFICADO. Na tarde deste sábado, no estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano, saiu o primeiro classificado para a se semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

O União Suzano começou perdendo para o Independente de Limeira, mas conseguiu empatar aos 30 minutos da segunda etapa. Como no primeiro confronto, em Limeira, ocorreu um empate sem gols, o time de Suzano, comandado pelo experiente Ricardo Costa, líder da primeira fase, ficou com a primeira vaga das semifinais e poderá ser o adversário do vencedor do duelo entre VOCEM e Rio Branco, dependendo dos números da rodada deste domingo.

Um dos destaques no time de Suzano é o médio volante Tenner, que defendeu o VOCEM na temporada passada.

Veja os jogos das quartas de final:

Sábado, 9 de outubro – 15 horas

Estádio Municipal Francisco Marques Figueira – Suzano

União Suzano 1 x 1 Independente

Domingo, 10 de outubro – 10 horas

Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira – Matão

Matonense x São-Carlense

Domingo, 10 de outubro – 10 horas – 15 horas

Estádio Décio Vitta – Americana

Rio Branco x VOCEM

Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira – Guarulhos

Flamengo x Grêmio Prudente

VOCEM enfrentará o Rio Branco no estádio Décio Vitta

Imagem: Marcelo Ferreira (reprodução)