Comunidade Restauração promove Feijoada neste sábado

A Comunidade Restauração, movimento ligado à Igreja Católica, estará promovendo mais um evento neste sábado, dia 8 de agosto, que antecede o ‘Dia dos Pais’, com a finalidade de arrecadar recursos visando manter seus projetos.

O evento programado é a venda de uma suculenta feijoada, que poderá ser retirada no salão de festas da igreja da Vila Operária, Paróquia Nossa Senhora das Dores.

Os organizadores explicam que as pessoas nem precisarão descer do carro para retirar a refeição. Também há a possibilidade de a entrega ser feita na própria residência do colaborador, sendo necessário entrar em contato com um dos membros da comunidade.

A entrega da refeição, com direito a feijoada, arroz, farofa, vinagrete e couve, acontece neste sábado, dia 8 de agosto, com entrega das 11 às 13 horas, no salão de festas localizado atrás da igreja da paróquia da Vila Operária.

Os cartões ainda podem ser adquiridos por R$ 35,00.

Todo o dinheiro arrecadado com a promoção será investido na ‘Casa de Acolhida’, projeto mantido pela Comunidade Restauração.