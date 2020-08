Comissão de Saúde da OAB Assis terá participação de juíza em ‘live’

Uma ótima oportunidade para operadores do Direito e profissionais da área da saúde se atualizarem sobre o tema “Gênese a aplicação do Direito Sistêmico”.

Nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, a partir das 20 horas, a advogada Layla Dalossi Amaral, presidente da Comissão de Direito da Saúde e vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Assis, estará recebendo uma ilustre convidada para debater o assunto.

Na transmissão, ao vivo, a advogada de Assis conversará com a Juíza Jaqueline Cherulli, titular da 3ª Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, no estado do Mato Grosso, que é considerada ‘pioneira e grande responsável’ pela disseminação e consolidação dos Direito Sistêmico naquele estado.

“Ela define o Direito Sistêmico como um logos do Direito a serviço da pacificação, composição e reconciliação de conflitos, em âmbito judicial ou extrajudicial”, explica Layla, que complementa: “Tal compreensão encontra respaldo no fato de o Direito possuir seu foco de atuação voltado tanto para o indivíduo, seus pensamentos e complexidades quanto para a sua apresentação e organização estrutural: o ser humano e a sociedade”.

A transmissão ao vivo poderá ser acompanhada na plataforma instagram da própria OAB de Assis, no endereço @oabsubsecaoassis

Layla Dalossi enfatiza ainda que “trata-se de uma forma de abordagem possível, viável e frutífera nas demandas judiciais (processuais e pré-processuais), que aplica os princípios fenomenológicos da Constelação Familiar de Hellinger, possibilitando vincular, na prática, o comportamento de todos os que integram a lide ou a questão, revelando as realidades inicialmente não visíveis no processo, como forma de pacificar as relações e solucionar o conflito, atendendo à premissa instituída pelo Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, de que cabe aos operadores do Direito fomentar métodos de solução consensual de conflitos”, explicita.

Por fim, a representante da OAB de Assis nessas duas importantes comissões ressalta que “vale destacar a importância dos advogados em divulgar sobre a necessidade de compreender os fatores que transcendem as relações entre aqueles que participam do processo, uma vez que esses elementos podem auxiliar a encontrar uma solução mais efetiva para as controvérsias”, finaliza.

Vale a pena acompanhar!

Juíza Jaqueline Cherulli participará da transmissão ao vivo