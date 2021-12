Comércio de Assis começa atender até às 22 horas nesta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, dia 9 de dezembro, as lojas do comércio de Assis começam a atender em horário especial de Natal, das 9 horas às 22 horas.

O horário diferenciado de atendimento segue até o dia 23 de dezembro.

Aos sábados, o funcionamento do comércio será das 9 às 17 horas.

No domingo que antecede o Natal, dia 19, ao atendimento será das 9 às 17 horas.

Na véspera de Natal, dia 24, o comércio funcionará das 9 às 18 horas.

Essas datas e horários fazem parte do calendário sugestivo da Associação Comercial e Industrial de Assis e Sincovama.

As luzes das árvores da rotatória São Francisco de Assis (foto) e Praça da Catedral foram ligadas na noite desta segunda-feira, 6 de dezembro.

A chegada do Papai Noel está prevista para quinta-feira, 9 de dezembro, às 19h30, na Praça da Catedral.

“A comunidade está convidada a prestigiar e as lojas estão preparadas para receber os consumidores neste Natal”, garantem os dirigentes da Associação Comercial de Assis.

VITRINE – A Associação Comercial Industrial de Assis continua com inscrições abertas para o concurso de’ Vitrine Iluminada’. As inscrições para as empresas associadas podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 10 de dezembro.

Haverá premiações em dinheiro às vitrines mais iluminadas. A vitrine mais bonita será premiada com R$ 1.500,00. A segunda mais bonita receberá R$ 1.000,00 e a terceira terá prêmio de R$ 500, 00.

Mais informações sobre o regulamento para participar do concurso ‘Vitrine Iluminada’ basta acessar www.aciaassis.com.br

Informações: Ello Comunica

Imagem: Raphael Marques