Com quase 300 doses aplicadas num dia, vacinação ‘sem descer do carro’ continua nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, no primeiro dia de vacinação destinada aos idosos com 85 anos ou mais, no sistema ‘drive thru’, onde não é preciso descer do veículo, 289 pessoas receberam a primeira dose da ‘Coronavac’ no pátio da Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, número 1.711.

“Foi muito boa a procura. Pretendemos continuar nesta sexta-feira, dia 12 de fevereiro”, comentou a secretária municipal da saúde, Cristiani Bussinati.

Segundo ela, nos demais postos fixos de vacinação: unidades básicas de saúde e escolas municipais, o movimento “foi bem tranquilo”.

Satisfeita com os resultados na descentralização da vacinação, a secretária da saúde planeja manter os mesmos locais de imunização para as outras faixas etárias, que ainda não têm um calendário definido.

Além do sistema ‘drive-thru’ na Farmácia Unimed, a Secretaria da Saúde disponibiliza imunizantes nas Unidades Básicas da vila Operária, vila Maria Maria Isabel e Bonfim, além das escolas municipais ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, ‘Professora Aparecida Manoel da Mota’, na vila Fiúza e ‘O Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro.

Segundo Cristiani “foram criados esses pontos para que não haja aglomeração de pessoas nas unidades de saúde”, explicou. Os idosos atendidos nas Unidades da Estratégia Saúde da Família estão sendo vacinados em seus domicílios.

A secretária da Saúde finaliza, lembrando que “além do cadastro, é necessária a apresentação de documento com fotografia e CPF da pessoa a ser vacinada”.