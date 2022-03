Com médico do VOCEM na comissão técnica, seleção feminina do Brasil brilha no Uruguai

Meninas do Brasil já marcaram 21 gols

Está acontecendo no Uruguai mais uma edição do Campeonato Sul-Americano de futebol feminino da categoria sub-17.

Com a presença do médico do VOCEM, Sebastião Júlio Rodrigues da Silva, na comissão técnica, a Seleção Brasileira tenta o seu quarto título na competição, que vale uma vaga para o Campeonato Mundial.

O médico do VOCEM foi convidado pelo secretário geral da CBF, Eduardo Zebini, para se apresentar no Centro de Treinamento da Granja Comary no dia 11 de fevereiro, onde teve início a preparação para a competição.

Na primeira fase, as comandadas da técnica Simone ‘Jatobá’ passearam no Uruguai, com quatro vitórias por goleadas.

No dia 2 de março, o Brasil venceu a Argentina por 3 a 0.

Na segunda rodada, dia 4 de março, o Brasil goleou a Bolívia pelo placar de 7 a 0.

No dia 8 de março, após folgar na terceira rodada, a Seleção Brasileira impôs nova goleada. Desta vez contra o Paraguai por 5 a 0.

Na quinta e última rodada da primeira fase, as comandadas de Simone ‘Jatobá’ golearam a Venezuela pelo placar de 6 a 0.

Com quatro vitórias, 21 gols marcados e sem ter sua meta vazada, o Brasil terminou como líder do Grupo B, com 12 pontos, garantindo vaga no quadrangular final.

Neste domingo, dia 13 de março, na estreia do quadrangular final, a Seleção Brasileira aplicou uma sonora goleada de 8 a 0 sobre o Chile, enquanto a Colômbia derrotou o Paraguai por 2 a 0.

Na noite desta quarta-feira, às 20h30, o Brasil enfrentará o Paraguai, enquanto, horas antes, a Colômbia terá o Chile pela frente.

Tudo indica, se não houver imprevisto, que Brasil e Colômbia devem decidir o título do Campeonato Sul-Americano neste sábado, dia 19 de março, às 20h30, em Montevidéu.

ORGULHO – O médico Sebastião Júlio Rodrigues da Silva não esconde o orgulho de representar, mais uma vez, a Seleção Brasileira de futebol feminino. “Como profissional, me sinto orgulhoso em representar o VOCEM e a cidade de Assis na comissão técnica do Brasil”.

Sobre a competição, o assisense também aposta numa final contra a Colômbia, mas, cauteloso, prefere aguardar o confronto com o Paraguai nesta quarta-feira. “O grupo está motivado para tentar o título e garantir uma vaga no Mundial”, contou.

Médico do VOCEM, Sebastião Júlio, integra a comissão técnica do Brasil