Com mais de 82 mil doses aplicadas, vacinação chega aos que têm 25 anos

A Secretaria Municipal da Saúde ultrapassou a marca das 82 mil doses aplicadas de vacina contra a COVID-19 em Assis nesta quarta-feira, dia 21 de julho, e anunciou uma nova faixa etária para ser imunizada a partir desta quinta-feira.

Até às 18h05, segundo o vacinômetro -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de vacinação no estado-, Assis tinha aplicado a primeira dose em 60.054 pessoas e a segunda dose em 20.631 assisenses e mais 2.128 doses únicas, totalizando 82.813 vacinas aplicadas.

Com esse número de imunizados com a primeira dose, de acordo com o vacinômetro, Assis ocupava a 179ª colocação no ranking estadual entre os 645 municípios, tendo 59,2% da população vacinada parcialmente.

Nesta quinta-feira, dia 22 de julho, a Secretaria Municipal da Saúde começa a imunizar pessoas acima de 25 anos de idade e sem comorbidades.

Há um posto de imunização no sistema ‘drive thru’ no recinto da Ficar, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, funcionando das 9 às 16 horas. Na madrugada desta quinta-feira, os primeiros veículos começaram a estacionar no portão de acesso, pela avenida Chico Mendes.

Antes das 8 horas, a fila já se estendia até as proximidades do trevo de acesso à rodovia Raposo Tavares (foto).,

Também há vacinação nas seguintes creches: Santilli Sobrinho (vila Marialves), Bambalalão (Jardim Paraná), Pequeno Polegar (vila Ribeiro) e Aparecida Manoel da Mota (vila Fiuza) das 8 horas ao meio dia.

No período da tarde, a creche Rubem Alves (Concha Acústica) atende a população das 13 às 17 horas.

Fila no recinto da FICAR na manhã desta quinta-feira

Mais de 82 mil doses aplicadas em Assis