Com ‘Jairão’ abandonado há dois anos, basquete utiliza quadra emprestada do Tênis Clube

Sem poder contar com o ginásio Jairo Ferreira dos Santos, ‘Jairão’, abandonado pela Prefeitura desde a realização dos Jogos Regionais, em julho de 2019, a equipe de basquete de Assis precisou ‘emprestar’ as quadras do SEST/SENAT, em frente ao Parque de Exposições da FICAR e o ginásio do Assis Tênis Clube para disputar seus jogos do Campeonato Paulista da 1ª divisão em 2021.

Neste domingo, dia 21 de novembro, às 11 horas, o time usará o ginásio do ATC para receber Pindamonhangaba. Será liberada presença de metade do público com o uso de apenas uma arquibancada.

O time assisense tentará se reabilitar após ter sido derrotado em Tatuí. No dia 12, a equipe dos técnicos Alexandre Saraiva, o ‘Alê’, e Wilson Azarias, o ‘Wilsão’, perdeu para o Clube de Campo de Tatuí por 77 a 58.

Com três derrotas e quatro vitórias, o quinteto assisense caiu para a terceira posição.

Tatuí lidera e Sorocaba é vice.

Neste sábado, dia 20, Tatuí foi a Sorocaba e derrotou a Liga Sorocabana por 76 a 68.

Como o campeonato reúne apenas cinco clubes participantes e os quatro primeiros se classificam para as semifinais, Assis ainda pode se recuperar e pensar no título.

A quarta vaga nas seminais deve ser, justamente de Pindamonhangaba, que também venceu quatro jogos e perdeu três.

O América, de São José do Rio Preto, que ainda não venceu nos oito jogos, só cumpre tabela.

PARCERIA – A equipe de basquete de Assis conta com as parcerias da Webby Internet, SEST SENAT, Liga de Basquete Centro Oeste Paulista -LBC-, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena e Seven Marketing Digital.

JAIRÃO – Na noite de 17 de julho de 2019, durante a abertura dos Jogos Regionais, o prefeito José Fernandes, do PDT, disse que o Jairão “estava totalmente revitalizado e dentro das normas exigidas pelo Governo Estadual para receber autoridades estaduais, municipais e milhares de atletas de 60 delegações”.

Com problemas no piso, o ginásio sequer pôde ser utilizado nas modalidades coletivas, como basquete, vôlei e futsal e o GEMA precisou receber os jogos.

Desde então, o ginásio de esportes ‘Jairão’ continua completamente abandonado.