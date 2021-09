Com gol incrível de Gustavo Queiroz, VOCEM vence Grêmio Prudente; Assisense empata fora

Com um incrível gol do meio campista Gustavo Queiroz, o VOCEM abriu o caminho da vitória contra o Grêmio Prudente na manhã deste domingo, dia 12 de setembro, no estádio Tonicão.

Após ceder o empate, ainda na primeira etapa, o ‘Esquadrão da Fé’ conquistou o resultado positivo com o atacante João Felipe. Final de jogo e 2 a 1 para o time de Assis

O resultado mantém o VOCEM na segunda colocação do Grupo 2. Com 11 pontos, o time mariano abriu seis pontos do quarto colocado.

Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase, os comandados do técnico Carlos Alberto Seixas, para não dependerem de outros resultados, precisam vencer dois dos quatro jogos restantes: Osvaldo Cruz (fora), Assisense (dentro), XV de Jaú (fora) e Santacruzense (dentro).

O XV de Jaú, mesmo com o tropeço diante do Osvaldo Cruz na tarde de sábado, em Jaú, onde empatou em 1 a 1, praticamente garantiu, de maneira antecipada, uma vaga para a segunda fase.

O JOGO – O confronto entre VOCEM e Grêmio Prudente foi bastante movimentado no Tonicão, com várias chances para os dois lados.

Aos 13 minutos, o meio campista Gustavo Queiroz ‘Cacimbinha’, marcou um golaço. Ele arriscou um chute de fora da área, a bola explodiu no travessão e voltou exatamente pra ele que acertou um belíssimo voleio, superando o goleiro Lucas.

Queiroz já havia feito um gol com chute de fora da área na semana passada, na vitória em Santa Cruz do Rio Pardo.

Mesmo tendo sofrido o gol, o Grêmio Prudente manteve o mesmo ritmo, sempre levando perigo à meta mariana.

Aos 35 minutos, o time visitante foi para o ataque e o árbitro Antônio Carlos de Souza Júnior marcou, corretamente, penalidade máxima numa falta cometida pelo lateral direito Nathan, na entrada da grande área.

O centroavante Neto chutou forte para vencer o goleiro Eugênio, que já havia defendido duas penalidades máximas nesta competição, contra Osvaldo Cruz e Assisense.

Com o empate, o técnico Carlos Alberto Seixas sacou o centroavante Otacildo no intervalo para promover a entrada do estreante Marcus ‘Uberaba’.

Aos 8 minutos da etapa complementar, o perigoso atacante Joãozinho Felipe aproveitou um chute mascado de Gustavo Queiroz para, interceptar, dominar e chutar de pé esquerdo, sem chances para o goleiro prudentino.

A partir deste gol, começou um festival de alterações.

O técnico Luís Henrique, do Grêmio Prudente, tirou Leonardo, Matheus, Lucas Soares, Luan e Leandro. Para seus lugares, entraram Pedro Henrique, Felipe, Leonardo, Mariano e Wendel.

Carlos Alberto Seixas colocou Caio, Alê, Juninho e Fujita. Saíram: João Felipe, Gustavo Queiroz, Welbinho e Paulinho.

O número de cartões amarelos também foi grande.

Do VOCEM, foram advertidos: Diego ‘Bebê’, Gustavo Queiroz, Gabriel Neves e o goleiro Eugênio. No time visitante, Luan, Leonardo, Felipe e Lucas receberam cartão.

O VOCEM venceu com: Eugênio; Nathan, Klaidher, Diego ‘Bebê e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Welbinho e Gustavo Queiroz; Otacildo e João Felipe.

Com a vitória no Tonicão e os dois empates nos outros jogos, o VOCEM chega a 11 pontos, se aproxima do líder XV de Jaú e se distancia dos que brigam por uma vaga.

Nesta quarta-feira, o ‘Esquadrão da Fé’ vai até Osvaldo Cruz enfrentar o motivado ‘Azulão’, que empatou em Jaú.

Já o Grêmio Prudente receberá a Esportiva Santacruzense.

ASSISENSE – Bom resultado para o Clube Atlético Assisense na abertura do segundo turno do Campeonato Paulista da Série B. Ao garantir o empate, sem gols, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, o time somou mais um ponto, se manteve na terceira colocação do Grupo 2 e na zona de classificação para a próxima fase.

No estádio Deputado Leônidas Camarinha na manhã deste domingo, o técnico Paulo César ‘PC’ escalou o Falcão do Vale com: João ‘Pantaneiro’; Renato, Thiago Valú, Matheus e Marcelo; Keizon, Thiago Garcia, Jonathan e Luiz Carlos; Lukaku e Tiago Filipe. No transcorrer da partida, entraram Toure, Lucas e Gabriel Bispo.

Renato, Luiz Carlos e Toure foram advertidos com cartão amarelo.

RESULTADOS

XV de Jaú 1 x 1 Osvaldo Cruz

Santacruzense 0 x 0 Assisense

VOCEM 2 x 1 Grêmio Prudente

CLASSIFICAÇÃO

1º – XV de Jaú – 16 pontos

2º – VOCEM – 11 pontos

3º – Assisense – 07 pontos

4º – Grêmio Prudente – 05 pontos

5º – Santacruzense – 05 pontos

6º – Osvaldo Cruz – 05 pontos

PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira – 15 de setembro

Osvaldo Cruz x VOCEM

Assisense x XV de Jaú

Grêmio Prudente x Santacruzense

Gustavo Queiroz marcou um belíssimo gol

Imagem: Ivanzinho Melo