Com ‘drive thru’ e ‘corujão’ em igreja, Assis ultrapassa os 40 mil vacinados contra COVID

A data de 17 de junho de 2021 ficará marcada, até o momento, como o dia com maior número pessoas vacinadas contra a COVID-19 em Assis, que ultrapassou a marca dos 40 mil imunizados com a primeira dose.

O dia em que teve início a vacinação para pessoas com 45 anos ou mais foi marcado por enormes filas da madrugada até à noite.

Antes das 5 horas da manhã, um motorista já estava estacionado no portão de acesso ao Parque de Exposições Jorge de Oliveira, aguardando a vacinação no modelo ‘drive thru’, que começou às 9 horas, se estendendo até às 16 horas.

E o trabalho da incansável equipe de profissionais da Secretaria Municipal da Saúde só terminou exatamente às 22h37, quando foi fechado o portão da Igreja Presbiteriana Independente, na avenida Nove de Julho, onde ocorreu o ‘Corujão’ da vacina.

A fila na entrada da igreja começou a se formar por volta das 16h30, apesar de os portões serem abertos somente às 18 horas. Por volta das 20 horas, a fila contornava todo o quarteirão, iniciando na avenida Nove de Julho e passando pelas ruas Sebastião Leite do Canto, Capitão Assis e Gonçalves Dias.

Cansada, mas satisfeita com o ritmo acelerado da movimentação, a secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, comemorou ao final da noite: “Conseguimos vacinar 4.070 pessoas”.

Além da FICAR e Igreja Presbiteriana, houve postos de vacinação em cinco creches, que também enfrentaram filas intermináveis.

VACINÔMETRO – Ao final da noite desta quinta-feira, dia 17 de junho, de acordo com o ‘vacinômetro’ da Secretaria Estadual da Saúde, Assis havia aplicado a primeira dose em 40.343 pessoas e repetido a dose em 15.867. Com 38,4% da população imunizada com a dose inicial, Assis subiu para a posição 126 no ranking estadual entre os 645 municípios.

HOJE – Nesta sexta-feira, a vacinação para pessoas com 45 anos ou mais continua, mas não haverá postos na FICAR e na Igreja Presbiteriana Independente.

No período da manhã, das 8 às 12 horas, a vacinação acontece nas creches:

Pequeno Polegar (vila Ribeiro)

Bambalalão (Jardim Paraná)

Aparecida Manoel da Mota (vila Fiúza)

Santilli Sobrinho (vila Marialves)

No período da tarde, das 13 às 17 horas, a vacinação ocorre somente na creche Rubem Alves, ao lado da Concha Acústica, na vila Xavier.

É necessário apresentação de um documento com fotografia, CPF e comprovante de residência ou título eleitoral.

Para agilizar o atendimento e diminuir as filas, a Secretaria Municipal da Saúde orienta as pessoas a realizarem o pré-cadastro no ‘vacina já’, endereço vacinaja.sp.gov.br ou pelo aplicativo de celular whatsaap (11) 95220-2923

Fila para vacinação na Igreja Presbiteriana

Imagem: Redes sociais