Com corredor de velas, alunos recepcionarão conselheiros da FEMA

O presidente do Conselho Curador da FEMA, Arildo José de Almeida, e os conselheiros da instituição estarão se reunindo no início da noite desta segunda-feira, dia 27 de junho, no anfiteatro da instituição de ensino.

“Será um encontro informal”, explicou Arildo, que planeja conversar com os demais conselheiros sobre as recentes denúncias que resultaram na criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal.

Os estudantes, que continuam mobilizados e exigindo o afastamento imediato do presidente do Conselho Curador, Arildo Almeida, e do diretor executivo Eduardo Vella, pretendem recepcionar os conselheiros com um corredor de velas.

“Esta manifestação demonstra a insatisfação da comunidade quanto a falta de transparência sobre holerites de Eduardo Augusto Vella, Diretor Executivo”, explica Nathália Reis, presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito.

“O D.A de Direito continua empenhado e espera que o Portal da Transparência da Fema seja atualizado”, insiste Nathália.

Estudantes da FEMA continuam mobilizados