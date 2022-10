Com cartela a R$ 10, Hiper Saúde Bauru tem prêmio de R$ 300 mil neste domingo

Estão à venda, até a tarde deste sábado, dia 22 de outubro, as cartelas do Hiper Saúde Bauru do sorteio programado para este domingo, dia 23 de outubro, que terá transmissão, ao vivo, pelas emissoras de TV da região.

Cada cartela do título de capitalização custa apenas R$ 10,00 e dá direito a concorrer ao prêmio especial de R$ 300 mil, no quarto sorteio.

Nos três sorteios anteriores, serão três motocicletas Honda CG 160 cilindradas, modelo Star, 0 km, de prêmio.

Também haverá 20 rodadas do tradicional ‘Giro da Sorte‘ com prêmio de R$ 1,5 mil por rodada.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú, cedendo o direito de resgate.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Boa sorte!