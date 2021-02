Com assisense Paulo Victor no gol, Grêmio decide a Copa do Brasil

O assisense Paulo Victor Mileo Vidotti, de 34 anos, será o goleiro do Grêmio na final da Copa do Brasil neste domingo, dia 28 de fevereiro, às 21 horas, contra o Palmeiras, na Arena de Porto Alegre.

O goleiro ganhou a confiança do técnico Renato Gaúcho pelo desempenho nos treinos e será o dono da camisa 1 do time que volta a decidir a Copa do Brasil após quatro anos para ser o clube recordista em final da competição.

Será a nona decisão do time gaúcho na Copa do Brasil (1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 2001, 2016 e 2020), com cinco títulos. O último triunfo gaúcho foi em 2016, contra o Atlético-MG.

O Grêmio deve entrar em campo com: Paulo Victor; Victor Ferraz, Paulo Miranda ou David Braz, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon ou Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre ou Lucas Silva e Pepê.

O técnico português Abel Ferreira já confirmou o Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Danilo; Gabriel Menino, Raphael Veiga e Rony; Luiz Adriano.

Assisense Paulo Victor será titular no Grêmio