Com ‘arraiá’ na FICAR, Assis começa vacinar quem tem 43 e 44 anos nesta quinta-feira

Na manhã desta quarta-feira, dia 23 de junho, após analisar o estoque disponível de imunizantes contra a COVID-19, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou que começará a vacinar a população com 43 e 44 anos de idade a partir desta quinta-feira, dia 24 de junho.

Além dos tradicionais postos fixos em creches municipais (ver abaixo), haverá imunização num ‘arraiá’, através de um pedágio ‘drive thru’, onde não é preciso descer do veículo, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, no recinto da FICAR.

Dando um clima de festa junina, o Parque de Exposições recebeu bandeirolas e os profissionais da equipe de vacinação têm usado chapéus e apetrechos típicos do período (foto).

Para ter acesso ao parque, os veículos devem usar a avenida Chico Mendes, no prolongamento da avenida Getúlio Vargas. Próximo ao portão de entrada do Centro Social Urbano, os condutores devem virar à esquerda, na avenida onde estão situados o CIVAP e o Canil da Polícia Militar.

A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, pede às pessoas que comparecerem aos locais de vacinação que levem um documento com fotografia, CPF e comprovante de residência ou título eleitoral.

Ela orienta as pessoas a realizarem o cadastro no portal ‘vacinajá’ para agilizar o processo e diminuir o tempo de permanência na fila.

Veja os locais e horários de vacinação contra a COVID-19 em Assis nesta quinta-feira, dia 24 de junho.

DRIVE THRU (Das 9 às 18 horas)

Parque de Exposições FICAR

POSTOS FIXOS (Das 8 às 12 horas)

Escola ‘Santilli Sobrinho’ (vila Marialves)

Escola ‘Aparecida Manoel da Mota’ (vila Fiuza)

Escola ‘Pequeno Polegar’ (vila Ribeiro)

Escola ‘Bambalalão’ (Jardim Paraná)

POSTO FIXO (das 13 às 17 horas)

Escola Rubem Alves (Concha Acústica)

FICAR terá clima de ‘arraiá’ na vacinação

Imagem: Divulgação