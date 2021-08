Com 18 mortes por COVID-19 em agosto, Assis repete número do mês anterior

Com mais duas mortes confirmadas em agosto por complicações de COVID-19, Assis chega a 18 registros e iguala o número de óbitos do mês anterior.

As mais recentes vítimas são um homem de 80 anos, que morreu em Assis na sexta-feira, dia 27, e uma assisense de 90 anos, falecida em outro município no dia 3 de agosto, mas que a causa só foi confirmada nesta segunda-feira.

Desde março de 2020, início da pandemia, a cidade totaliza 410 mortes. Os 18 óbitos de agosto representam um quarto dos registros de maio e junho, quando 72 vidas foram perdidas em cada mês.

O mais recente boletim que acompanha a evolução da pandemia, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde nesta segunda-feira, dia 30 de agosto, revela 31 novos casos da doença e Assis chega a 14.594 contaminados pelo vírus, sendo que 14.130 são considerados ‘recuperados’ por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

A semana começou com 54 pessoas isoladas e 21 pacientes hospitalizados, sendo dez assisenses e 11 moradores da região. Esse é o menor número de internação hospitalar dos últimos meses.

Dos pacientes de Assis, cinco estavam em leitos de UTI -três mulheres e dois homens- e cinco em alas clínicas, sendo três homens e duas mulheres.

A Secretaria da Saúde não informa a idade dos pacientes, se eles apresentam algum tipo de comorbidade ou se já foram vacinados.

Das 46.203 notificações nas unidades de saúde desde o início da pandemia, 30.504 exames foram descartados para a doença, enquanto 1.105 assisenses aguardam encerramento de caso ou continuam à espera de resultado de exames encaminhados para análise laboratorial.

VACINAÇÃO – Até esta segunda-feira, dia 30 de agosto, Assis havia aplicado a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em 75.426 pessoas. Outras 39.760 já receberam a segunda dose e ainda 2.146 assisenses foram imunizados com a dose única. No total, foram aplicadas 117.332 doses da vacina.

De acordo com o vacinômetro -dispositivo do Governo de São Paulo criado para acompanhar a imunização no estado-, Assis vacinou 73,8% da população com a dose inicial e ocupa a posição 298º no ranking estadual entre os 645 municípios.

