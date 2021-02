Colisão traseira entre dois caminhões deixa motorista ferido

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões, na madrugada desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, na rodovia Raposo Tavares, deixou um motorista gravemente ferido.

O acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária de Assis, aconteceu pouco antes das duas horas da madrugada, na pista de sentido capital-interior.

No km 414 da SP-270, por razões a serem esclarecidas, o motorista de um caminhão com placas de Piedade-SP bateu na traseira de uma carreta, com um semi-reboque, placas da cidade de Siqueira Campos-PR.

Na colisão, o caminhoneiro de 32 anos, que bateu na traseira da carreta, ficou gravemente ferido e preso às ferragens.

As equipes de resgate da concessionária que faz manutenção da rodovia retiraram a vítima da cabine e fizeram sua remoção ao Pronto-Socorro Referenciado -NAR- do Hospital Regional de Assis.

Para o serviço do resgate da vítima e remoção do veículo, a pista ficou interditada até às 4h30, quando foi liberada ao tráfego.

Vítima foi removida ao Pronto Socorro -NAR- do Hospital Regional