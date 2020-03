No início da tarde destas quarta-feira, dia 18 de março, a diretoria do Clube São Paulo de Assis decidiu suspender, por tempo indeterminado, todas as aulas e atividades programadas pelo clube.

O motivo é a ‘preocupação com a evolução do coronavírus’.

Além das aulas das diferentes modalidades, todas as atividades esportivas, eventos sociais e uso dos quiosques estão cancelados.

Clube São Paulo cancelou atividades