Classificado, sub-20 do VOCEM terá confrontos com o Palmeiras

Mesmo perdendo para o Clube Atlético Penapolense por 2 a 0 na tarde desta quinta-feira, dia 7 de outubro, no estádio Tonicão, em Assis, o VOCEM está classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

De acordo com o regulamento, um dos adversários do time ‘marianinho’ na próxima fase será o poderoso Palmeiras, que já foi campeão brasileiro da categoria.

Na despedida da primeira fase, desfalcado dos principais jogadores, como o atacante Wilton ‘Wiltanque’ e o zagueiro Geromel, ambos lesionados, além de seis atletas dispensados pela diretoria, que a comissão técnica espera a reintegração para a sequência da competição, o VOCEM acabou sendo derrotado pelo Penapolense, do técnico Sérgio Caetano. “Escalamos muitos jogadores que não estavam sendo usados. Mesmo assim, como aconteceu em outras partidas, erramos muitos gols e o adversário soube aproveitar as oportunidades que teve”, justificou o técnico Júlio César, o ‘Juca’.

O VOCEM perdeu com: João Guiotti; Caio Roger, Gustavo ‘carioca’, Thiago e Gustavo ‘maranhão’; Léo Fontana, Raul, Murilo Alves e Ismael; Vitinho e Pedrinho. No transcorrer da partida, entraram: Ayoub, Murilo Venturelli, Daniel Chaves, Murilo Barbosa, Atos Maranhão e Mateus Queiroz.

Luiz Henrique abriu o placar aos 29 minutos e ele mesmo ampliou no último minuto de jogo.

Nos acréscimos, o atacante Raul, que já tinha cartão amarelo, atingiu o adversário ‘de maneira temerária’ e acabou sendo expulso.

Com 12 pontos conquistados, o VOCEM foi o segundo melhor quarto colocado dos nove grupos e garantiu uma vaga na próxima fase, assim como Marília, XV de Jaú e o próprio Penapolense, primeiros posicionados da chave.

Após o término da rodada, a Federação Paulista de Futebol anunciou os novos grupos do Campeonato Paulista da categoria sub-20. O VOCEM estará no Grupo 16, ao lado de Itapirense, Audax Osasco e Sociedade Esportiva Palmeiras.

ASSISENSE – Na última rodada da fase inicial, pelo Grupo 2, o Clube Atlético Assisense foi até Taquaritinga e acabou sendo goleado pelo time local por 7 a 1. Com isso, o time se despediu da competição na última colocação do grupo, com quatro pontos.

O ‘Falcão do Vale’, do técnico Petrus Ricardo, abriu o placar com o zagueiro Emerson, aos 6 minutos, mas sofreu a virada com gols de Gabriel, Kevem (02), Riquelme (02), Kauê e Gabriel Lucas.

Nos minutos finais, o autor do único gol do Assisense, o zagueiro Emerson, recebeu cartão vermelho e foi expulso.

O time de Assis entrou em campo com: Paulo Vinícius; Arthur, Emerson, Gabriel Lucas e Lucas; Yandro, Kenji, Pedro Henrique e Rodrigo; Tiago e Lenilson. No transcorrer da partida, entraram: Raylinton, Bruno, Jhuan e Rian Bispo.

RESULTADOS

VOCEM 0 x 2 Penapolense

Taquaritinga 7 x 1 Assisense

XV de Jaú 0 x 0 Marília

CLASSIFICAÇÃO

Marília – 23 pontos

XV de Jaú – 21 pontos

Penapolense – 19 pontos

VOCEM – 12 pontos

Taquaritinga – 07 pontos

Assisense – 04 pontos

SEGUNDA FASE

Grupo 16:

Itapirense

Audax Osasco

VOCEM de Assis

Palmeiras