Chegam sete mil doses contra COVID e começa vacinação para 37 anos ou mais; FICAR já tem fila

Como era esperado, nesta terça-feira, dia 6 de julho, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu um novo lote de vacinas contra a COVID-19. Segundo o vacinômetro -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar a imunização no estado- Assis recebeu cerca de sete mil doses.

Para evitar especulação dos usuários que têm escolhido o tipo de vacina, a Vigilância Epidemiológica evita divulgar qual marca de imunizante tem recebido e qual será ofertado nos postos de aplicação.

Assim que chegou o novo lote de imunizantes, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou o início da vacinação para a faixa etária de 37, 38 e 39 anos de idade a partir desta quarta-feira, dia 7.

Um dos pontos mais procurados pela população, por não ser preciso descer do veículo para ser vacinado, fica no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde acontece a FICAR e funcionará com horário ampliado, das 9 às 20 horas.

Desde às 23 horas desta terça-feira, motoristas já estacionaram em frente ao portão do Parque de Exposições e aguardam o início da vacinação (foto).

Para ter acesso ao Parque de Exposições, o Departamento Municipal de Trânsito orienta os condutores dos veículos a usarem o prolongamento da avenida Getúlio Vargas, pela avenida Chico Mendes, ao lado do Canil da Polícia Militar.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que cinco creches também servirão como pontos de aplicação das vacinas num horário ampliado também, das 8 às 14 horas.

Veja os locais e horários de vacinação contra a COVID-19 às pessoas com 37 anos ou mais nesta quarta-feira, dia 7 de julho, em Assis:

PEDÁGIO DA FICAR (9 às 20 horas)

Parque de Exposições Jorge A. Oliveira

POSTOS FIXOS (Das 8 às 14 horas)

Escola ‘Santilli Sobrinho’ (vila Marialves)

Escola ‘Aparecida Manoel da Mota’ (vila Fiuza)

Escola ‘Pequeno Polegar’ (vila Ribeiro)

Escola ‘Bambalalão’ (Jardim Paraná)

Escola Rubem Alves (Concha Acústica)

A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, pede às pessoas que comparecerem aos locais de vacinação que levem um documento com fotografia, CPF e comprovante de residência ou título eleitoral.

Ela orienta as pessoas a realizarem o cadastro no portal ‘vacinajá’ para agilizar o processo e diminuir o tempo de permanência na fila.

Fila de veículos aguarda início da vacinação na FICAR