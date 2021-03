Chegam mais vacinas e Assis retoma imunização para os mais de 77 anos

A Secretaria Municipal da Saúde recebeu um novo lote de vacinas contra a COVID-19 e programou a retomada da imunização aos idosos com 77 anos de idade ou mais. O objetivo é se aproximar da meta total do público desta faixa etária.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Cristiane Bussinati, a vacinação será retomada nesta segunda-feira, dia 8 de março, a partir das 8 horas, em cinco escolas municipais e às 8h30 no ponto drive trhu.

Não haverá vacinação para esse público nas Unidades Básicas de Saúde.

No estacionamento da Farmácia Unimed, na avenida Rui Barbosa, onde não é preciso descer do veículo para receber o imunizante, a vacinação ocorrerá das 8h30 às 16 horas.

Nos demais pontos de vacinação, escolas municipais, o horário será mais restrito: das 8 às 13 horas.

A Secretaria da Saúde reforça que não haverá vacinação para esse público nas Unidades Básicas de Saúde.

Os idosos com 77 anos ou mais, além da Unimed, poderão ser vacinados nas seguintes escolas municipais:

Emei ‘Bambalalão’ – Jardim Paraná

Emei ‘Pequeno Polegar’ – Vila Ribeiro

Emei ‘Maria Adilecta Mello Ribeiro’ – Bonfim

Emei ‘Aparecida M. Mota’ – Vila Fiúza

Emei José Santilli Sobrinho – Vila Maria Isabel

UBS – As Unidades Básicas de Saúde continuarão realizando a aplicação da segunda dose de vacina contra o novo coronavírus aos idosos com mais de 85 anos.

Os familiares dos idosos acamados devem entrar em contato com a unidade de saúde referência do bairro para agendar a vacinação no próprio domicílio.

A secretária Cristiane Bussinati continua orientado os familiares para que façam, se possível, o cadastro do idoso no site do Governo do Estado de São Paulo www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar o atendimento.