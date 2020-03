Chegam mais 5.400 doses e vacinação contra gripe recomeça nesta quarta-feira

Recomeça nesta quarta-feira, dia 25 de março, a campanha de vacinação contra gripe no município de Assis.

No primeiro dia da vacinação, segunda-feira, dia 23, as 5.400 doses recebidas do Ministério da Saúde acabaram em menos de sete horas.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que recebeu mais um lote com a mesma quantidade de 5.400 doses da vacina contra Influenza e a vacinação está sendo retomada nesta quarta-feira, nos mesmos pontos de vacinação.

Nessa primeira fase, receberão as vacinas, preferencialmente, os idosos acima de 60 anos de idade, portadores de deficiência e trabalhadores da área da saúde.

A Prefeitura Municipal emitiu um alerta aos idosos para que não preocupem em procurar uma unidade ou escola nos primeiros dias de vacinação e lembrou que o prazo para aplicar as vacinas se estenderá até o mês de maio e “tem dose suficiente para todos e a pressa poderá ocasionar aglomeração nos postos de vacinação, o que é recomendado evitar nesse momento”, recomenda.

As vacinações são feitas das 8h às 11h e das 12h às 16h.

É recomendado que todos tenham precaução para se vacinarem e que mantenham uma boa distância entre um e outro nas filas.

Pela primeira vez, a Secretaria Municipal da Saúde está usando escolas como pontos de apoio da vacinação.

O objetivo de usar escolas, além das próprias Unidades Básicas de Saúde, segundo a Prefeitura é “para não haver aglomeração de idosos nas unidades de saúde”.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

UBS Fiuza: Escola Manoel Simões

UBS Jardim Paraná: EMEI Bambalalão

UBS Ribeiro/ESF 3 Américas: EMEIF Darcy Ribeiro

UBS Bonfim: Acesso pela Policlínica FEMA (prédio anexo)

UBS Vila Operária: Acesso pela Policlínica FEMA (prédio anexo)

UBS Maria Isabel: Acesso pela Policlínica FEMA (prédio anexo)

ESF Vitória: Acesso pela Policlínica FEMA (prédio anexo)

ESF Bela Vista: EMEF Maria Adileta

ESF Cohab IV/ ESF Glória: EMEIF Professora Eunice de Lima

ESF Colinas: EMEI Pequeno Aprendiz

ESF Eldorado/ESF Prudenciana: EMEF Coraly Júlia

ESF Progresso: EMEIF Alides Celeste

ESF Vila Cláudia/ESF Rural: (própria unidade)

ESF Santa Clara: EMEIF Nísia Mercadante

ESF Parque Universitário: EMEIF João de Castro

DOMÍCILIO – A Secretaria Municipal de Saúde orienta que idosos e acamados impossibilitados de irem ao ponto de vacinação, entrem em contato com a unidade mais próxima de sua residência informando nome completo, telefone e endereço para que a vacinação seja feita em domicílio.

Informações e ilustração: PMA