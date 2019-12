Chegada do Papai Noel na Praça da Catedral marca Natal Iluminado em Assis

O Natal Iluminado de Assis promovido pela ACIA – Associação Comercial e Industrial de Assis, em parceria com a Prefeitura Municipal, teve a tão aguardada chegada do Papai Noel na Praça da Catedral na noite desta segunda-feira, 16 de dezembro.

O bom velhinho percorreu algumas avenidas da cidade a bordo da carreta da alegria ‘Limão Doce’ e fez a alegria de crianças e adultos distribuindo balinhas.

Marcaram presença o vice-presidente da ACIA, Willians Rapchan, junto dos diretores Joseval Reis Batista e Lucieny Ciconini, também do prefeito municipal José Fernandes, secretário de Obras, Clóvis Marcelino, funcionários da ACIA e imprensa.

Até 23 de dezembro, das 18h às 23 horas, a população poderá visitar a casinha do Papai Noel ao lado da grande árvore da ACIA, na Praça da Catedral, e tirar fotos para registrar o momento de clima natalino.

Além disso, haverá gratuitamente passeios de carreta, brinquedos infláveis e distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças.

Os ingressos gratuitos para a carreta e os brinquedos devem ser retirados nas lojas identificadas com cartazes ‘Natal Iluminado da ACIA’.

A relação das lojas estará fixada na praça e também disponível nas redes sociais e no site da ACIA: www.aciaassis.com.br

Horário especial – As lojas do comércio de Assis estão atendendo até às 22 horas e as ações na praça devem movimentar o comércio novamente.

Aos sábados, das 9h às 17 horas; no domingo, 22, das 10h às 17 horas e na véspera de Natal, dia 24, das 9h às 17 horas.

Dias 26, 27 e 30, das 9h às 18h; sábado 28, das 9h às 17 horas e na véspera de Ano Novo, dia 31, das 9h às 17 horas.

Mais informações pelo 3302-4401.

Praça da Catedral recebeu decoração especial e a ‘Casa do Papai Noel’

Autoridades e diretores da ACIA na chegada de Papai Noel

Informações e foto: Ello Comunica