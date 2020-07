Cemitério terá um sepultamento com suspeita de COVID nesta terça-feira, dia 14

Mais uma triste notícia!

A administração do Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, recebeu instruções para proceder um sepultamento na manhã desta terça-feira, dia 14 de julho, de uma pessoa que teve óbito com suspeita de COVID-19.

A vítima é uma mulher de 59 anos, que morreu na madrugada desta terça-feira, no Hospital Regional de Assis, onde estava internada.

“Nossos funcionários estarão usando equipamentos de proteção e roupas especiais no no momento do sepultamento, que acontecerá nas primeiras horas do período da manhã”, explicou o administrador do Cemitério, Fabiano Cavalcanti.

Nesses casos, seguindo o protocolo estabelecido pelas autoridades de saúde, não há velório e poucos familiares acompanham o sepultamento, a uma distância média.

A urna permanece lacrada durante todo o cerimonial fúnebre.

A DISTÂNCIA – Cavalcanti reafirmou que, por medidas de prevenção e segurança, nas duas próximas semanas, o Cemitério Municipal da Saudade não terá atendimento presencial para os serviços administrativos.

Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone de plantão 99750-1353.

DOIS – Uma outra informação fornecida pelo administrador do Cemitério da Saudade é que na segunda-feira, dia 13, além do sepultamento da senhora Adília Carraco Oliveira, já divulgado pelo JSOL –Jornal da Segunda On Line-, foi sepultado, por volta das 17h30, o senhor Luiz Marcelino, de 86 anos, que era abrigado no Lar dos Velhos.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!