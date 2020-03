Cemitério de Assis é fechado para visitação

O Cemitério Municipal da Saudade fechou todos os portão para visitação pública.

Um dos portões só será aberto no momento de sepultamentos.

A medida começou a valer a partir deste domingo, dia 22 de março.

Além dessa medida, a administração do Cemitério Municipal elaborou um documento com uma série de recomendações visando prevenir e combater o coronavírus.

A retirada de documentos, certidões, declarações, as atualizações cadastrais e demais serviços administrativos também estão suspensos, exceto para expedição de documentos com fins de sepultamento. Nesse caso, apenas o titular da sepultura deverá comparecer ao setor de administração do cemitério, no horário do expediente.

Todos os serviços de pedreiros, pintura e limpeza de túmulos e outros serviços gerais no interior do cemitérios estão suspensos .

A administração do Cemitério Municipal recomenda ainda que os velório sejam feitos, no máximo, em duas horas, com limitação de 10 pessoas na sala onde o corpo está sendo velado, salvo para falecimentos ocorridos após às 18 horas, quando o sepultamento deverá ocorrer, no máximo, até as 10h30 do dia seguinte.

Ainda durante o velório, os familiares e presentes à despedida deverão manter distância de um metro um do outro para evitar o contágio do vírus. Pessoas com sintomas de doenças respiratórias não deverão participar.

Recomenda-se despedidas rápidas entre os familiares e amigos, evitando abraços, beijos ou apertos de mão além de procurar manter a sala arejada, com as janelas e portas abertas.

Recomenda-se ainda não tocar no corpo que está sendo velado.

Em alguns casos, se a família optar ou concordar, a despedida poderá ser evitada.

Todas essas regras e normas fazem parte de uma recomendação assinada pelo administrador do Cemitério Municipal da Saudade, Fabiano Cavalcante.