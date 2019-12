‘Casão’ deixa o VOCEM, que promete ‘grande novidade’ em janeiro

Rodrigo Casa Grande, o ‘Casão’, que havia sido contratado junto ao Itararé para comandar a base do VOCEM em 2020, mas que esperava um convite para ser efetivado como treinador da equipe profissional na disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, deixou o clube mariano.

Ele confirmou ao Jornal da Segunda ter sido justamente essa ‘indefinição’ que o fez anunciar sua decisão à diretoria mariana no dia 20 de dezembro, quando dispensou todos os jogadores com quem trabalhava do sub-20.

“Tenho propostas de alguns clubes para atuar no profissional”, disse ele.

Casão explicou que, mesmo saindo, alguns dos atletas da equipe sub-20 devem ser aproveitados pelo VOCEM. “Caberá à nova comissão técnica definir a permanência de cada um deles”, explicou.

FUTURO – Sem ‘Casão’, a diretoria do VOCEM estaria conversando com o técnico Betão Alcântara, responsável pelo acesso do Fernandópolis anos atrás, e que estava no Osvaldo Cruz nesta temporada.

O presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, nega essa informação e promete ‘grandes novidades’ a partir do dia 3 de janeiro.

