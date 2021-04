Capacetes que evitam intubação devem chegar a Assis neste final de semana

Já saíram de Fortaleza, nesta quinta-feira, dia 1º de abril, e devem chegar a Assis, neste final de semana, os capacetes respiradores adquiridos pela campanha ‘Salve Vidas’, realizada pelos Conselhos da Mulher Empreendedora e do Jovem Empreendedor da Associação Comercial Industrial de Assis. O uso do equipamento fabricado no estado do Ceará pode evitar a intubação de pacientes internados com COVID-19.

“A intenção é diminuir a demanda por leitos de UTI nos hospitais com a utilização do equipamento e retomar a economia”, explicam os organizadores da campanha iniciada em 17 de março e que conseguiu arrecadar R$ 65.659,00 em pouco mais de uma semana.

Todo o valor arrecadado foi usado na aquisição de quase 50 capacetes respiradores e no pagamento de treinamentos aos profissionais da saúde que atuam nos hospitais de Assis e região.

Em parceria com municípios da região de Ourinhos, a Associação Comercial de Assis conseguiu uma empresa que realizasse o transporte aéreo, agilizando a chegada dos equipamentos à região.

Quando chegarem, os capacetes serão repassados às seguintes unidades hospitalares: Santa Casa de Assis, Hospital Regional, UPA de Assis e de Pedrinhas Paulista e Santa Casa de Cândido Mota.

“Empresas se mobilizaram e aderiram à campanha, fazendo suas doações. Com a liberação de leitos de UTI, existe a esperança de que as restrições sejam aliviadas para o comércio pelo Governo do Estado e a economia possa ser retomada na cidade”, acreditam os empresários.

EQUIPAMENTOS – O Capacete Elmo é um dispositivo de suporte ventilatório, não invasivo, capaz de evitar, na maioria dos casos, que o paciente com COVID-19 seja intubado, permitindo, com isso, que menos leitos de UTI sejam ocupados.

Instalados em hospitais e UPAs do Ceará, Amazonas e Minas Gerais, eles apresentaram dados animadores, como a redução de até 60% no número de pacientes evoluindo para estado grave e que precisariam de intubação.

O modelo desenvolvido no Brasil se baseou em dispositivos italianos e americanos.

A cooperação entre a empresa ESMALTEC, Universidade de Fortaleza, SENAI, Fundação Edson Queiroz, Governo do Ceará, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Universidade Federal do Ceará tornou o dispositivo uma realidade com custo acessível.

Cada capacete tem um custo de R$ 1.100,00. O treinamento para o manuseio do equipamento custa R$ 900,00 e pode ser feito de maneira online.

Cada capacete poderá ser utilizado por até 4 pacientes.

DOAÇÕES – Quem ainda se interessar em doar qualquer valor poderá depositar ou PIX para a conta da ACIA:

BRADESCO Ag: 0004 CC: 53500-1 CNPJ PIX 44.373.884.0001.03.

