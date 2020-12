Campeão rondoniense, Juninho Contin ajuda colocar o time na Série D e Copa do Brasil

O jogador assisense Juninho Contim, de 23 anos, brilhou no futebol rondoniense na temporada 2.020.

Campeão estadual, após derrotar o Real Ariquemes na decisão, o seu clube, Porto Velho, está classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2.021.

Em toda a vitoriosa campanha do Porto Velho, Juninho, que atua como meio campista, só ficou fora em duas partidas do campeonato por conta de uma suspensão.

“Inicialmente, eu deveria cumprir quatro jogos, mas a punição foi reduzida e foi possível atuar nas semifinais e na decisão”, comemorou Juninho.

O jogador explicou que o Porto Velho terminou a primeira fase de maneira invicta, tendo sofrido apenas um gol nas sete partidas disputadas.

Na semi final, o time de Juninho enfrentou o União Cacoalense.

No primeiro confronto, em Cacoal, o time da casa venceu por 1 a 0.

Em Porto Velho, a vitória foi do time de Juninho pelo mesmo placar, com gol marcado nos acréscimos. O resultado levou a decisão para a cobrança de penalidades máximas, vencida pelo Porto Velho.

“Foi um campeonato bom pra gente, apesar de ter mudado metade do elenco e ter havido alteração na comissão técnica durante o campeonato”, comemora o assisense Juninho, que iniciou sua carreira nas escolinhas em Assis, sob os cuidados do professor Fernandinho Santos, após ter os primeiros ensinamentos e aulas de fundamento com o professor Marquinho Rauseo, na escolinha Coraly Júlia, no Jardim Eldorado..

Quando a saudade da mãe Vanessa e do pai Beto aumentam, pela distância de 2.700 km entre Assis e Porto Velho, a solução do jogador era trocar mensagens por vídeos no telefone celular. “Sei que meus pais e muitos amigos em Assis torcem por mim. Queria agradecer a cada um deles e poder dividir a alegria e emoção dessas conquistas”, agradeceu Juninho.

O atleta de Assis despertou interesse do recém formado Porto Velho Esporte Clube durante a sua primeira passagem pelo futebol de Rondônia, em 2018, quando defendeu o Genus, emprestado pelo Avaí de Santa Catarina.

No final do ano passado, o presidente do Porto Velho, criado naquela mesma temporada, convidou Juninho para reforçar o elenco para ser campeão estadual e garantir as vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

Juninho, campeão rondoniense