Campanha do Rotary permite testes de COVID-19 em assistidos das entidades

A campanha de saúde intitulada ‘Corona Zero’, idealizada pelo Rotary Clube Internacional, que conta com parceiros da iniciativa privada e Poder Público, considerada uma importante contribuição à sociedade para prevenir a transmissão da COVID-19, teve início em Assis, com a realização de testes capazes de identificar a presença do vírus no corpo humano em funcionários, voluntários e pessoas atendidas pelas entidades assistenciais da cidade, principalmente naquelas com público de idade mais avançada, com maior risco aos efeitos da doença.

A coleta de amostras para detectar a COVID-19, explicam os representantes do Rotary Clube, teve início na semana passada, com a testagem realizada no CAPSA -Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio-, na vila Operária.

A coleta ocorreu na quinta-feira, dia 6 de agosto, e serviu para testar os funcionários, voluntários colaboradores e várias pessoas atendidas na entidade, com idade considerada de maior risco para serem contaminadas.

O presidente da entidade, Luiz Antônio Bermejo, fez questão de enaltecer e agradecer a iniciativa: “O CAPSA -Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio-, através de sua diretoria, vem externar os sinceros agradecimentos aos Rotary Clubes de Assis e ao Distrito 4510 do Rotary International, que, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizaram a testagem para detecção da COVID-19 nos voluntários da entidade e alguns de seus assistidos”, registrou.

Os testes aconteceram na sede própria do CAPSA, na rua Espírito Santo, e foram aplicados pelos funcionários do Laboratório Furlan.

“A todos envolvidos, nosso muito obrigado!”, se manifestou Bermejo, presidente da entidade.

A campanha “Corona Zero”, idealizada pelo Rotary Clube, teve continuidade nesta terça-feira, dia 11, com aplicação dos testes nos funcionários, voluntários e assistidos do ‘Lar dos Velhos’, entidade asilar que abriga dezenas de idosos na avenida Getúlio Vargas, na vila Glória.

“Os coordenadores da ‘Campanha Corona Zero’ estão se empenhando, ao máximo, para que os testes sejam realizados o mais rápido possível, pois dependem desta coleta para o envio para análise e resultado do exames”, ressaltou Durval Salatini, do Rotary Clube Assis-Norte.

CAPSA recebeu testes da COVID-19