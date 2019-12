Cadeirante morre em incêndio no Jardim Paraná

Um homem de 52 anos, que usava uma cadeira de rodas, morreu carbonizado num incêndio em sua própria residência, localizada na rua Cambará, no Jardim Paraná, na noite deste domingo, dia 29 de dezembro.

Por volta das 21h30, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência.

Quando chegaram ao local, os bombeiros receberam a informação que o incêndio se concentrava num quarto adaptado para o morador cadeirante. No interior, próximo à porta, os bombeiros encontraram o corpo de Valmir Rodrigues Froes, carbonizado.

Vizinhos notaram o princípio de incêndio e tentaram controlar as chamas com mangueiras usadas para lavar quintal. Há informações, ainda não confirmadas, que a porta do cômodo estava trancada por dentro.

Na mesma casa, mora a mãe a vítima, que tinha saído no momento do incêndio.

O fogo foi controlado com a chegada dos bombeiros e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, onde seria submetido ao exame necroscópico.

Assim que for liberado pelo IML, o corpo da vítima será levado para a cidade de Maracaí, onde será velado e sepultado.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local e tentar descobrir a causa do incêndio.

O laudo pericial deve ficar pronto em 30 dias e a ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

Movimentação de viaturas no local do incêndio

Foto: reprodução Sidney Fernandes/Rádio Difusora de Assis