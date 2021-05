Cabonnet e Sincomerciários fecham convênio exclusivo para associados

A internet hoje está ainda mais forte no dia-a-dia das pessoas.

Seja para trabalhar, estudar, fazer compras ou se divertir, ela mantém todos conectados.

Além disso, há sempre a busca pelo melhor custo-benefício.

Pensando nisso, a Cabonnet e o Sincomerciários firmaram um convênio com benefícios únicos para os trabalhadores do comércio e colaboradores do sindicato.

O presidente do Sincomerciários, Vagner Campos, considerou a parceria como “uma conquista para a categoria dos comerciário associados ao Sindicato”.

Ele garante aos interessados em adquirir um sinal de internet de qualidade que essa é uma grande opção através dos convênios e com a garantia de um desconto especial.

Incialmente, dois planos são contemplados no convênio: 250Mb e 350Mb.

Os interessados, explicou Campos, poderão fazer contato através de um canal exclusivo no whatsapp pelo número (18) 99755-4209 ou através do link direto https://wa.me/5518997554209

“Em tempos de pandemia, a internet se transformou na solução para uma série de questões, que apareceram, de um dia para o outro, na vida das pessoas”, finalizou Vagner Campos, do Sincomerciários.